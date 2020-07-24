2020-07-24T17:06:29+03:00
Общество

Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию

В августе возобновляется авиасообщение с тремя странами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пакетный тур стоит в пределах 60 тысяч рублейПакетный тур стоит в пределах 60 тысяч рублейФото: Иван МАКЕЕВ
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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о начале бронирования туров в Турцию. Решение об открытии воздушных границ приняли 24 июля - премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал возобновления авиасообщения с августа.

- Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью- сказано на сайте организации.

Принимать международные рейсы будут в трех российских городах - Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все въезжающие должны предоставить справку об отсутствии коронавируса.

Летать самолеты из России будут в три страны - Турцию, Танзанию и Великобританию. Переговоры с еще 30 странами продолжаются.

Пакетный тур в Турцию по системе "все включено" обойдется туристу в 56-60 тысяч рублей, это стартовая цена. Средняя цена за перелет в обе стороны - от 23 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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