Врач сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве и регионах
Всплеск коронавируса уже давно пошел на спад, люди стараются как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Но если в Москве это оправдано, то во многих регионах ситуация еще не до конца стабилизировалась. Об этом заявил президент Российского медицинского общества, профессор Евгений Ачкасов.
- В Москве действительно сейчас количество заболевших минимальное, с учетом количества жителей в городе. Поэтому я согласен, что в столице ситуация существенно улучшилась и, думаю, что здесь можно открывать кинотеатры и т.д. Но в регионах инфекция еще все равно гуляет, серьезного снижения нет, поэтому я бы рекомендовал соблюдать меры осторожности, - объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Он также напомнил, что приближается осень, а это - время, когда иммунитет людей ослабевает и многие вирусы активизируются. Поэтому и ситуация с коронавирусом может несколько обостриться.
Врач призвал людей не расслабляться и продолжать носить маски, так как риск заражения все еще есть.
Напомним, сейчас в России активно ведутся испытания отечественной вакцины от коронавируса. Регистрация первой вакцины ожидается уже в августе. В этом же месяце может начаться вакцинация граждан. Первыми препарат получат люди из группы риска и медики. При этом, когда начнется массовая вакцинация, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»