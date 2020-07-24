Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок их сына Арчи с дронов

24 Июль 2020 2020-07-24T18:18:02+03:00

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Принц Гарри и Меган Маркл подали иск в суд Лос-Анджелеса после съемок их 14-месячного сына Арчи с дронов. Ответчиком по делу о вторжения в частную жизнь выступят назойливые журналисты, которые запускали в небо квадрокоптеры не менее трех раз в день.

После того, как журналисты узнали новый адрес Принц Гарри и Меган Маркл в Канаде, супруги с ребёнком переехали в охраняемую резиденцию в Лос-Анджелесе. Однако и там журналисты не раз пытались попасть на частную территорию, где живет знаменитая семья. В иске указывается, что репортеры уже прорезали дыры в ограждении вокруг дома, чтобы делать фото.

Как передает Sky News со ссылкой на заявление адвокатов супругов, неизвестные якобы запускали в небо дроны не менее трех раз в день для того, чтобы заснять Арчи. Кроме того, квадрокоптеры могли делать свои облеты как ранним утром, так поздним вечером, доставляя беспокойство соседям и нарушая сон их маленького сына.

По словам адвоката, ранее супруги пытались игнорировать назойливость репортёров, но инцидент с дронами стал «последней каплей для любого родителя».

В качестве ответчиков указаны «неустановленные лица». Супруги хотят получить обратно все незаконно сделанные снимки, и желают, чтобы журналисты больше не вторгались в их частную жизнь

ИСТОЧНИК KP.RU