Как изменится отдых в Турции для россиян после возобновления авиасообщения, рассказал эксперт
С 1 августа Россия наконец-то возобновляет международное авиасообщение. Со следующего месяца начнутся перелеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Турция, естественно, занимает первое место по популярности у туристов. Но в этом году отдых там будет несколько отличаться от предыдущих лет. Об этом рассказал член Президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян.
Во-первых нынешний курортный сезон будет очень долгим. Многие туроператоры не собираются заканчивать даже зимой.
- Понятно, что вода в Средиземном море где-то уже в ноябре станет прохладной, тем не менее, нам уже объявлено, что рейсы будут летать и в ноябре, и в декабре, и в январе, в феврале. Причем, я говорю сейчас не только об Анталии, но и о Стамбуле, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что в этом году туристический сезон начался чересчур поздно, и многие отели потеряли выручку. Поэтому сейчас они будут стараться экономить, в том числе на сервисе. Обслуживание может оказаться не таким хорошим, как в предыдущие годы.
Кроме того, в этом сезоне почти все отели отказываются от системы «все включено». Точнее, она будет немного изменена. Отдыхающие будут также брать все, что хотят, но теперь через официанта, а не самостоятельно.
- Когда шведский стол, вы берете сколько хотите. А четвертый раз подзывать официанта будет немножко стыдно, - добавил Мкртчян.
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ИСТОЧНИК KP.RU