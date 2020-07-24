2020-07-24T21:27:36+03:00
Общество

Глава Росприроднадзора рассказала, может ли наша экономика позволить себе заботиться об экологии

В эфире Радио «Комсомольская правда» Светлана Радионова рассказала, что заботой об экологии «живет молодежь»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российская экономика может себе позволить заботиться об экологии. Такое мнение глава Росприроднадзора Светлана Радионова высказала в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Мы можем себе это позволить, мы страна высокоразвитая, технически хорошо подготовленная, у нас хорошие технологии, у нас очень развитые предприятия, у нас лучшие технологии внедряются, наша промышленность конкурентоспособна и соответствует мировым стандартам», - сказала она.

Родионова заявила, что у общества есть запрос на «что-то свое», на то, чтобы дом был красивым, удобным и чистым. Кроме того, по ее словам, заботой об экологии» становится трендом, и ей «живет молодежь».

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«Это такая эмоция. Это как песни или как история, как наша гордость, как какая-то национальная идея. Только сейчас это общемировой тренд. Потому что это то, что нельзя разделить границами, языками и политикой», - заявила она, и отметила, что воздух «не заканчивается на границе» России, и «мигрирует, не зная о том, какие у нас границы, и о чем мы думаем», а реку нельзя остановить пограничным столбом.

«Я думаю, что это наша новая реальность. Это никакая не мода, она не пройдет, это наша новая реальность. Привыкайте к тому, что экология это новое всё … Экологические стандарты задают новые требования экономического развития», - заключила глава Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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