2020-07-24T22:34:36+03:00
Политика

Александр Турчинов заявил о готовности возглавить «штурм» Крыма

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил об отсутствии ограничений для «защиты страны от агрессии»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Турчинов готов возглавить «штурм» Крыма. Фото: сайт Александра ТурчиноваАлександр Турчинов готов возглавить «штурм» Крыма. Фото: сайт Александра Турчинова
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что готов лично возглавит «штурм» Крыма, если президент незалежной Владимир Зеленский примет решение о наступлении на полуостров.

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще … Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», - заявил украинский политик в интервью изданию «Цензор.net»

Турчинов также заявил об отсутствии ограничений для «защиты страны от агрессии и освобождения Крыма».

Сенатор Алексей Пушков высмеял намерения Турчинов. По его словам, Зеленский приказ о штурме Крыма не отдаст, как не отдал предыдущий президент Украины Петр Порошенко, «а вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму - другое дело».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова, а также Севастополя

ИСТОЧНИК KP.RU

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