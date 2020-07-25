В мире число заразившихся коронавирусом за сутки побило новый рекорд
За последние 24 часа covid-19 врачи выявили у более 284 тысяч
В мире число заразившихся коронавирусом за сутки побило новый рекордФото: REUTERS
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За сутки число заразившихся коронавирусом в мире людей побило новый рекорд. За последние 24 часа на планете врачи выявили covid-19 у 284 196 человек. Об этом свидетельствуют новые данные Всемирной организации здравоохранения.
Прошлый мировой рекорд по количеству случаев инфицирования среди населения составлял 247 225 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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