Военные Израиля нанесли удары по объектам сирийской армии
Удар был нанесен в ответ на обстрел Голанских высот
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Военные Израиля на вертолетах ВВС нанесли удары по объектам армии Сирии. Об этом сообщается в заявлении израильского оборонного ведомства.
По данным военнослужащих, удар был нанесен в ответ на обстрел Голанских высот.
- Ранее из Сирии были выпущены боеприпасы в направлении израильских Голанских высот. В ответ были нанесены удары по нескольким целям, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что среди этих целей оказались наблюдательные пункты сирийской армии, системы сбора разведданных, расположенные на базах сирийской армии.
ИСТОЧНИК KP.RU