2020-07-25T11:50:33+03:00
Звезды

Леонид Якубович рассказал, как попал на Чеченскую войну

О своих наградах телеведущий говорить не любит
Анастасия РЫШКОВА
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Леонид Аркадьевич не любит говорить о своих наградахЛеонид Аркадьевич не любит говорить о своих наградахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ведущий Первого канала Леонид Якубович рассказал о своем участии в Чеченской войне.

Звезда «Поле чудес» признался, что не любит говорить о своем участие в войне и всегда старался без надобности не афишировать это.

Известный телеведущий узнал о начале военных действий в Чечне из телевизора. Не задумываясь, сразу поехал в штаб внутренних войск Лефортово.

«Пришел к командующему, спросил, надо ли что-то отвезти, съездить туда. Через неделю уехал вместе с замом по воспитательной работе», — поделился Леонид Аркадьевич.

Телеведущий никогда не хвастался, но у него есть награды за работу в горячих точках.

«Конечно, мне дороги два ордена, которые мне вручали в Кремле. Есть медали за 40 военных командировок в Чечню, в Дагестан, в Косово», - сказал Якубович.

Он признался, что в данный момент пишет книгу о Чеченской и Афганской войне, а также о военных действиях в Косове. Ее выход запланирован осенью 2020 года.

«Помимо нескольких рассказов о войне, там есть и воспоминания о разных людях. А еще стихов много, например, я изложил в стиле басен Крылова Уголовный кодекс РФ. Книга планируется к выходу в сентябре-октябре этого года», - сказал Леонид Аркадьевич агентству ТАСС.

Напомним, что Первая чеченская война началась в 1994 году. Основной целью военных действий было вернуть контроль над территорией Чечни. Она продолжалась до 31 августа 1994 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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