2020-07-25T13:05:59+03:00
Звезды

Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт

У 62-летней звезды советского кино внезапно началась головная боль и нарушение речи
Ксения АНУФРИЕВА
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Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсультАктрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсультФото: Борис КУДРЯВОВ
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Звезда советского кино, 62-летняя актриса и певица Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт. Как пишет сайт mk.ru вечером в пятницу, 24 июля, артистка была в ЦПКиО имени Горького, где проходил выпускной вечер для школьников, и внезапно почувствовала себя плохо: у Елены началась сильная головная боль и нарушение речи.

Официант ресторана «Времена года», где находилась актриса в момент приступа, немедленно вызвал врачей скорой помощи. Приехавшие медики осмотрели Кондулайнен и, несмотря на ее просьбу отправиться в госпиталь, доставили женщину в реанимацию.

По предварительной информации, врачи подозревают у актрисы инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. На счету актрисы более 40 картин, среди которых - "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". 18 лет назад он получила звание заслуженной артистки России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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