2020-07-25T16:45:45+03:00
Политика

Пашинян обвинил в конфликте азербайджанцев и армян в России "третьи силы"

Премьер-министр Армении считает, что есть группы лиц, которым выгодно сделать "Россию ареной для этнических столкновений"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Никол ПашинянНикол ПашинянФото: Кадр видео
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил атаки на армян попыткой дестабилизировать ситуацию в России. Он уверен, за этими стычками стоят некие "третьи силы", которым происходящее на руку. Особенно то, что площадкой для этого конфликта национальностей стала Россия.

- Наши соотечественники в России, в свою очередь, должны заявить, что не следует поддаваться на провокации и что третьи силы с амбициозными антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе заинтересованы в дестабилизации России,- написал он в Facebook.

Пашинян заявил, что Армения не допустит продолжения конфликта.

На армяно-азербайджанской границе с 12 июля идут бои. Потери есть с обеих сторон. Отношения между народами испортились, а в многонациональной Москве эта неприязнь приобрела совершенно неожиданные формы - началась "война" на продовольственном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пашинян обвинил в конфликте азербайджанцев и армян в России "третьи силы"
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