2020-07-25T18:18:27+03:00
Общество

Минтранс Южной Кореи плаирует возобновить авиарейсы в Россию

Россия возобновляет международное авиасообщение с августа, но пока в списке только три страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самолеты полетят из Сеула в Москву и обратноСамолеты полетят из Сеула в Москву и обратноФото: Иван ВИСЛОВ
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В Южной Корее готовятся возобновить авиарейсы в Россию. В министерстве транспорта страны заявили, что имеется предварительная договоренность с российскими коллегами, возможно Южная Корея станет третьей страной, с которой начнется в августе обмен туристами, сообщает ТАСС.

- Ожидаем, что пассажирские перевозки между Москвой и Сеулом возобновятся с 1 августа. На первых порах будет осуществляться один рейс в неделю, затем это число может быть увеличено в зависимости от спроса и эпидемиологической обстановки,- сообщил компетентный источник.

С августа Россия возобновляет международное авиасообщение, правда, на первом этапе принимать такие рейсы будут только в трех городах - Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Договориться об обмене туристами удалось в тремя странами: Великобританией (не закрывала границы, но требует от прибывших отправиться на 14-дневный карантин), Турцией и Танзанией.

Те, кто едет в Россию, должны предоставить справку от отсутствии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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