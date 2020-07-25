2020-07-25T19:27:38+03:00
В мире

Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы

Они примут участие в учениях Sea Breeze
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинские военные проводят совместные учения с НАТОУкраинские военные проводят совместные учения с НАТОФото: Кадр видео
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В Одессу прибыли корабли НАТО для участия в учениях Sea Breeze. В ВМС Украины сообщили, что цель мероприятия "обеспечение мира и стабильности". НАТОвские корабли уже не в первый раз прибывают в Украину готовиться "к миру".

- Все корабли уже не раз гостили в Одессе, кроме испанского, который впервые в Черном море и в Одессе,- сообщает "Интерфакс-Украина".

В Одессу прибыли также два румынских, турецкий, болгарский корабли.

Учения должны продлится до 28 июля.

В июле 2019 года аналогичные учения тоже проходили в Одессе, сюда также приглашали военных НАТО. За мероприятиями следили российские военные Черноморского флота для "оперативного реагирования на нештатные ситуации". В этот раз ситуация аналогичная.

Украина, кстати, готова учиться у европейских партнеров многому по военной части, например, как строить военные базы в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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