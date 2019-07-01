Черноморский флот проследит за учениями НАТО

СЕГОДНЯ 20:16 2019-07-01T20:17:43+03:00

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Черноморский флот следит за за действиями кораблей НАТО и их союзников, которые привлечены к участию в учениях Sea Breeze-2019. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения "Sea Breeze-2019", - сообщается в заявлении Национального центра, пишет "Интерфакс".

Учения, по информации наших военных, стартовали в понедельник, 1 июля. В маневрах в северо-западной части Черного моря принимают участие корабли и техника США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши и еще около десятка стран. В том числе Молдавии, ОАЭ, Грузии, Греции, Румынии, Дании и ряда других прибалтийских стран. Заметим, такое же наблюдение ВМФ России вел в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU