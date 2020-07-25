Украинские силовики готовятся к полному прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе

25 Июль 2020 2020-07-25T21:49:04+03:00

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Командование Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщило о подготовке к режиму полного прекращения огня на линии соприкосновения. Этот режим вступает в силу с 27 июля.

- Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии соприкосновения могут происходить различные провокационные действия противника по нарушению перемирия,- сказано в сообщении Объединения в Facebook. - По масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции.

За последние шесть лет, что в регионе идут боевые действия, такой режим уже вводили, но соблюдать договоренности удавалось только на некоторое время. Следить за ситуацией и за тем, чтобы информация подавалась объективно, приглашены журналисты из разных стран.

Представители Объединенных сил сообщили, что готовы "к адекватной реакции на любые коварные и провокационные действия".

В 2019 году датой "летнего перемирия" назначили 21 июля, но затишье было временным - украинские военные объясняли огонь ответной реакцией на провокацию, которая якобы была.

ИСТОЧНИК KP.RU