Главный инфекционист США рассказал, способна ли маска защитить от коронавируса
Врач оценил роль использования средств индивидуальной защиты
Изменить размер текста:
Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, способна ли медицинская маска уберечь человека от заражения коронавирусом.
По словам эксперта, при использовании маски или респираторов риск передачи covid-19 снижается примерно на 50-80 процентов. Об этом он рассказал в интервью MarketWatch.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»