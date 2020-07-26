2020-07-26T01:57:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный инфекционист США рассказал, способна ли маска защитить от коронавируса

Врач оценил роль использования средств индивидуальной защиты
Юлия КЕКОВА
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Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, способна ли медицинская маска уберечь человека от заражения коронавирусом.

По словам эксперта, при использовании маски или респираторов риск передачи covid-19 снижается примерно на 50-80 процентов. Об этом он рассказал в интервью MarketWatch.

ИСТОЧНИК KP.RU

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