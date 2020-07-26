2020-07-26T02:37:03+03:00
Общество

Умер Реджис Филбин, первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Реджис Филбин умер в США
Юлия КЕКОВА
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В США умер телеведущий и актер Реджис Филбин. Он ушел из жизни на 89 году.

Отмечается, что Филбин скончался в ночь на субботу, не дожив до своего дня рождения всего один месяц.

Филбину довелось стать одним их самых популярных и известных в Америке ведущим. В том числе раньше он вел американскую версию шоу "Кто хочет стать миллионером?". Эту телепередачу начали показывать в США еще в 1999 году.

К слову, свои соболезнования семье ведущего выразил и президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в своем посте в Twitter, отметив, что Филбин был его другом и фантастическим человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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