Ким Чен Ын закрыл Кэсон из-за подозрения на коронавирус

26 Июль 2020 2020-07-26T03:42:10+03:00

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Глава КНДР Ким Чен Ын постановил временно закрыть город Кэсон из-за подозрения на возможного появления больных коронавирусом.

Также северокорейский лидер велел изолировать районы населенного пункта друг от друга в качестве превентивной меры, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее стало известно, что на территорию КНДР в город Кэсон незаконно проник мужчина, который мог быть заражен коронавирусом. Результаты его анализов не показали точное наличие covid-19 в организме. Пока он помещен на жесткий карантин, а местные власти устанавливают всех, с кем он контактировал.

Сотрудники политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи созвали экстренное заседание, где уведомили лидера КНДР Ким Чен Ына о выявлении возможного случая ввоза инфекции в Республику.

ИСТОЧНИК KP.RU