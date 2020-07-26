В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ
Стоимость услуг возможно увеличится на 10-15 процентов
В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России в 2020 году могут повыситься цены на домашний интернет и ТВ.
Сообщается, что повышение стоимости тарифов прогнозируется на 10-15%. Решение об изменении "ценника" за обслуживания абонентов было принято провайдерами в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
ИСТОЧНИК KP.RU