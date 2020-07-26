Вакцинация россиян от коронавируса будет добровольной, сообщил глава Минздрава
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он также отметил, что первыми смогут получить вакцину граждане, входящие в группу риска, и медицинские работники, ежедневно контактирующие со многими людьми.
- Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно, - заявил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
Рассказывая об окончании завершении клинических испытаний вакцины института Гамалеи, министр также рассказал, что россияне проявляют интерес к теме вакцинации от COVID-19, многие хотели бы сделать прививку.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что желающие вакцинироваться от коронавируса подпишут письменное согласие на вакцинацию, как и для всех остальных прививок в России. Для несовершеннолетних такое согласие будут подписывать его законные представители.
ИСТОЧНИК KP.RU