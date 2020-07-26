Вакцинация россиян от коронавируса будет добровольной, сообщил глава Минздрава

26 Июль 2020 2020-07-26T10:24:11+03:00

Мурашко рассказал о добровольной вакцинации от COVID-19 в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Мурашко также сообщил об интересе к прививке в обществе

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он также отметил, что первыми смогут получить вакцину граждане, входящие в группу риска, и медицинские работники, ежедневно контактирующие со многими людьми.

- Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно, - заявил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

Рассказывая об окончании завершении клинических испытаний вакцины института Гамалеи, министр также рассказал, что россияне проявляют интерес к теме вакцинации от COVID-19, многие хотели бы сделать прививку.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что желающие вакцинироваться от коронавируса подпишут письменное согласие на вакцинацию, как и для всех остальных прививок в России. Для несовершеннолетних такое согласие будут подписывать его законные представители.

ИСТОЧНИК KP.RU