Путин поздравил моряков с Днём ВМФ

26 Июль 2020 2020-07-26T11:01:39+03:00

По Неве пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений ВМФ Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент прибыл на торжественный парад в Санкт-Петербурге

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Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Военно-морского флота экипажи боевых кораблей, которые примут участие в торжественном параде. Он также обошёл на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

- Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота, - обратился к морякам президент.

В Кронштадте Владимир Путин также встретился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым.

Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию военно-морского парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU