В Telegram появились видеозвонки для пользователей iOS

26 Июль 2020 2020-07-26T16:14:36+03:00

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В Мессенджере Telegram появилась долгожданная функция видеозвонков, доступная пока только для iOS.

Как уточняет издание «Код Дурова», новая функция будет действовать, но воспользоваться ей можно уже сейчас. Для этого приложение нужно обновить при помощи App Store.

В новой версии мессенджера нужно 10 раз нажать на значок настроек, где необходимо открыть Debug-меню, в котором активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого зайти в свой профиль, «потянуть аватарку» и воспользоваться новой функцией видеозвонков.

Однако для того, чтобы дозвониться по видеосвязи собеседник должен проделать такие же действия.

ИСТОЧНИК KP.RU