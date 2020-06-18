Что значит разблокировка Telegram в России и как он будет работать: объясняет интернет-омбудсмен

Разблокировка Telegram не отразится на пользователях, однако это позволит мессенджеру сделать работу многих сервисов более устойчивой, рассказал радио "Комсомольская правда" интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

- Никак мы это не почувствуем, скорее это будет на уровне связанности Сети, более устойчивой работы каких-то сторонних сервисов, которые вдруг неожиданно заработают, потому что будет разблокированы IP-адреса, которые были заблокированы по причине ловли Telegram, скажем так, на просторах интернета, - рассказал Мариничев.

Он также отметил, что разблокировка позволит развивать рекламу мессенджера.

- Но с точки зрения самого сервиса ничего особенного не произойдет, может быть, упростится работа с переходом по ссылкам из Telegram-каналов, он станет более доступным с точки зрения установки. Может быть, это позволит ему получить некую такую рекламную, маркетинговую поддержку с точки зрения количества установок, - добавил интернет-омбудсмен.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, Дмитрий Мариничев сообщил, что после снятия ограничений с соцсети компании начнут больше использовать Telegram, поскольку для бизнеса важна бесперебойная работа средства связи сотрудников между собой и с клиентами.

- <...> Telegram начнут более плотно использовать в бизнесе и в общении со своими клиентами компании и предприятия. Это, я думаю, мы в ближайшее время будем наблюдать. Потому что гарантированность и доступность сервиса – это важное для бизнеса условие. Я думаю, его применение просто подрастёт, скажем так, в бизнес-среде, - заключил Дмитрий Мариничев.

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