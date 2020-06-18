2020-06-18T19:00:37+03:00
Общество

Почему Телеграм разблокировали в России

Роскомнадзор снял де-юре запрет на популярный мессенджер Телеграм. Почему сейчас и что это значит для пользователей - отвечаем на главные вопросы
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Роскомнадзор сообщил, что снимаются требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.Роскомнадзор сообщил, что снимаются требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Напомним, что Телеграм был заблокирован решением Таганского суда города Москвы 13 апреля 2018 года по причине неисполнения российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей дешифровки данных пользователей мессенджера. Депутаты фракции "Справедливая Россия" Александр Ионин и Федот Тумусов разработали законодательную инициативу об отказе от блокировки мессенджера Телеграм. Законопроект был внесен на этой неделе в Госдуму, а 18 июня Роскомнадзор официально озвучил решение о разблокировке мессенджера.

Почему разблокировали Телеграм?

Роскомнадзор сообщил, что снимаются требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграм», - говорится в сообщении ведомства.

На такие уступки Роскомнадзора пошел для того, чтобы работа по нейтрализации терроризма и экстремизма в России стала эффективнее. Также это касается противодействия распространению детской порнографии, пропаганды наркотиков и суицида.

Передал ли Телеграм ключи шифрования?

Администраторы Телеграм не согласилисяь передать ключи шифрования к своим ресурсам, но выразили согласие и дальше сотрудничать по вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом, сообщил "Интерфаксу" источник в российских властных структурах.

"Предоставление Telegram ключей шифрования стало неактуальным в силу технических причин. Однако мессенджер взаимодействует по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом", - отметил он.

Что думает об этом Павел Дуров?

Павел Дуров - основатель Telegram, ранее сообщал, что подобная инициатива ему нравится и он поддерживает инициативу депутатов Госдумы о разблокировке мессенджера в РФ. Его компания активно борется с проявлением экстремизма и терроризма, а разблокировка помогла бы сделать эту работу еще более эффективной.

"Не так давно депутаты Государственной думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram в России. Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны", — написал отец Телеграм в своей социальной сети 4 июня.

Также он напомнил, что специалистами мессенджера пресекаются десятки тысяч попыток распространить призывы к террору и насилию. И это - только за однин месяц. Он отметил и то, что за шесть лет работы Telegram накопил большой опыт в десятках стран в борьбе с противозаконными мерами.

Как разблокировка скажется на работе Телеграма?

По этой теме высказался и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он рассказал, что работа сервиса после разблокировки станет быстрее, улучшится переход по ссылкам и поиск новостей телеграмма на просторах интернета.

«В перспективе можно отметить, что Телеграм начнут более плотно использовать в бизнесе и в общении со своими клиентами компании и предприятия. Это, я думаю, мы в ближайшее время будем наблюдать. Потому что гарантированность и доступность сервиса – это важное для бизнеса условие», - заявил омбудсмен в эфире радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Звезду фильма «Белое солнце пустыни» насмерть сбил поезд
Минздрав рассматривает вопрос о возобновлении диспансеризации
Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может не быть
Видео из квартиры в Москве, где парень расстрелял семью, показал СК
Автор идеи о разблокировке Telegram объяснил снятие ограничений с мессенджера
Список погибших при стрельбе в жилом доме в Москве
Суд арестовал внука экс-губернатора Хабаровского края после ДТП в Москве
СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы
Задержан кандидат в президенты Беларуси Бабарико
Вениамин Кондратьев снял карантин в Краснодарском крае
Появилось фото стрелка, устроившего бойню в квартире в Москве
"Был сильный крик, будто кого-то резали": Сосед рассказал о стрельбе в Москве
Против Порошенко возбудили уголовное дело за томос об отделении украинской церкви
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку