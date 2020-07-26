При гриппе все наоборот: Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

26 Июль 2020 2020-07-26T22:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторые симптомы заражения коронавирусной инфекцией нехарактерны для гриппа, среди них проблемы с дыханием, потеря обоняния и чувства вкуса. Об этом рассказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что при заражении коронавирусом в первую очередь поражаются лёгкие, поднимается высокая температура и затрудняется дыхание.

«Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак. Дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми», - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, при гриппе и острых респираторных заболеваниях все наоборот, а процесс заболевания развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней, а спустя две недели после заражения состояние заболевшего или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать.

«А если говорить о гриппе, то там у нас будет всё наоборот: болеют (дети) наравне со взрослыми и так далее. Это не значит, что вирус не заражает, он просто течёт гораздо легче», - объяснил бывший санитарный врач

Напомним, ранее об отличии грипп от коронавируса рассказал специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Он также отметил, что резкое повышение температуры и слабость чаще всего означают, что пациент не заражён COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU