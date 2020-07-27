Цена золота обновила исторический рекорд 2011 года

27 Июль 2020 2020-07-27T04:18:08+03:00

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В ночь на понедельник, 27 июля, цена золота поднялась до рекордных 1912 долларов за унцию и обновила исторический максимум. В последний раз стоимость этого драгоценного металла была выше уровня в 1911 долларов в сентябре 2011 года, когда достигла отметки в 1911,6 доллара за тройскую унцию.

В ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, и к 2:51 по московскому времени достигла уровня 1911,7 доллара за унцию, а уже через несколько минут, в 3:03 (мск), составила 1912 долларов за унцию, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в конце июня российские ювелиры предупреждали, что золотые украшения вскоре могут подорожать почти на треть. Специалисты поясняли, что это связано с ростом цен на мировых рынках, однако при этом отмечали, что покупатели заметят изменения в цене ювелирных украшений только осенью, потому что пока магазины продают уже имеющийся ассортимент.

ИСТОЧНИК KP.RU