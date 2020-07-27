Все дипломаты США покинули генконсульство в китайском Чэнду
Флаг США спустили со здания генерального консульства в китайском Чэнду, сообщает телеканал CGTN (Китайская глобальная телевизионная сеть).
- Около 6:18 утра в понедельник американский флаг был спущен в генконсульстве США, - сказано в сообщении.
В 10:00 здание официально покинул последний сотрудник дипломатической миссии США, сообщается на сайте МИД Китая.
22 июля США потребовали закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Формально это требование объяснили необходимостью "защитить американскую интеллектуальную собственность и информацию".
- Я не ожидал, что с нами будут обращаться таким образом, поскольку мы сюда приехали, чтобы установить дружеские отношения и взаимопонимание между Китаем и США, - заявил на следующий день генконсул КНР в Хьюстоне Цай Вэй, передавал сайт KP.ru.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне американские власти могут потребовать от Пекина закрыть и некоторые другие дипломатические учреждения Китая в США.
В ответ Китай 24 июля потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду в юго-западной провинции государства Сычуань.
Генконсульство США в китайском Чэнду спустило флаг и официально прекратило работу.
ИСТОЧНИК KP.RU