Все дипломаты США покинули генконсульство в китайском Чэнду

27 Июль 2020 2020-07-27T08:57:41+03:00

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Флаг США спустили со здания генерального консульства в китайском Чэнду, сообщает телеканал CGTN (Китайская глобальная телевизионная сеть).

- Около 6:18 утра в понедельник американский флаг был спущен в генконсульстве США, - сказано в сообщении.

В 10:00 здание официально покинул последний сотрудник дипломатической миссии США, сообщается на сайте МИД Китая.

22 июля США потребовали закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Формально это требование объяснили необходимостью "защитить американскую интеллектуальную собственность и информацию".

- Я не ожидал, что с нами будут обращаться таким образом, поскольку мы сюда приехали, чтобы установить дружеские отношения и взаимопонимание между Китаем и США, - заявил на следующий день генконсул КНР в Хьюстоне Цай Вэй, передавал сайт KP.ru.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне американские власти могут потребовать от Пекина закрыть и некоторые другие дипломатические учреждения Китая в США.

В ответ Китай 24 июля потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду в юго-западной провинции государства Сычуань.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792768" frameborder="0"></iframe> Генконсульство США в китайском Чэнду спустило флаг и официально прекратило работу.

ИСТОЧНИК KP.RU