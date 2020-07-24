Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду

24 Июль 2020 2020-07-24T07:20:29+03:00

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Китай потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду в юго-западной провинции государства Сычуань в ответ на аналогичные действия в отношении китайского генконсульства в Хьюстоне. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в китайском министерстве иностранных дел.

- МИД Китая сегодня утром официально оповестило американское посольство, что КНР решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства Соединённых Штатов в городе Чэнду провинции Сычуань. Кроме того, Китай выдвинул конкретные требования к американскому генконсульству немедленно прекратить любую деятельность и проводимые мероприятия.

Напомним, что ранее Штаты потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Министерство иностранных дел КНР назвало такое решение американских властей провокацией и заявило, что ответ аналогичными мерами. Представитель государственного департамента Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон решил закрыть консульство Китая для обеспечения защиты защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU