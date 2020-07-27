В уголовный кодекс предложили добавить статью за налоговое мошенничество

27 Июль 2020 2020-07-27T08:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса "Налоговое мошенничество", заявила заместитель председателя Следственного комитет России генерал-полковник Елена Леоненко.

Сейчас налоговые преступления регулируются четырьмя статьями УК РФ: 198–199.2 и 158 "Мошенничество", при этом все подобные преступления можно квалифицировать по-разному.

Преступления с налогами часто связаны с незаконным возмещением НДС из бюджета. В статье 199 сказано, что юридическое лицо получит наказание в виде шести лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом в статье 159 сказано, что это же действие является хищением, и наказание за него составляет 10 лет лишения свободы.

Чтобы устранить такие расхождения в наказаниях за одно и то же преступление, Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет разработали законопроект о создании отдельной статьи в Уголовном кодексе для преступлений. связанных с мошенническими действиями с налогами.

- Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления - "Налоговое мошенничество", - передаёт слова Леоненко "РИА Новости".

Она также отметила, что больше всего подобных преступлений совершается в Москве и области, а бюджет государства из-за налогового мошенничества теряет порядка 58 миллиардов рублей каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU