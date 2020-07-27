Постпред Якутии Андрей Федотов: «Патриотизм – основа стратегического развития»

27 Июль 2020 2020-07-27T09:22:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В торжествах в Североморске, посвященных Дню Военно-Морского флота принял участие постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ - Андрей Федотов.

Также первый заместитель председателя Правительства Якутии посетил Североморский музейно-выставочный комплекс, побывал на легендарной подводной лодке-музее «К-21». В рамках визита состоялась и встреча с командующими Северным флотом, вице-адмиралом Александром Моисеевым. По итогам встречи постпред Якутии подчеркнул, что хотел бы, чтобы молодые якутяне могли проходит службу на кораблях Северного флота и есть договоренность с командованием о налаживании плотного сотрудничества между республикой и Северным флотом.

По словам Андрея Федотова, Якутия всегда была форпостом страны на Северо-Востоке и сохраняет эту роль и сегодня.

«В республике и за ее пределами сегодня реализуется множество больших и малых проектов, в основе которых – уважение к подвигам предков и желание быть достойными их преемниками. Это и создание военно-патриотического лагеря под Ржевом, где воевали и сложили головы наши земляки, и старт больших исторических экспедиций, которые намерены пройти путями русских первопроходцев через Якутск на Дальний Восток и Арктику, - отметил постпред.

Он подчеркнул, что недаром нынешний, 2020 год в республике Указом Главы Якутии Айсена Николаева объявлен Годом патриотизма.

"Патриотизм – основа стратегического развития страны. Все мы, россияне, отвечаем за крепость нашей державы и мирное, спокойное и благополучное будущее для всех нас»., - подытожил Андрей Федотов.