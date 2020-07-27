В КНДР опровергли информацию о первом заражённом коронавирусом
Тайно вернувшийся в КНДР перебежчик из Южной Кореи скорее всего не был заражён коронавирусом, поскольку заболевания у него не было выявлено ранее и с заражёнными он не контактировал. Об этом сообщил официальный представитель центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Республики Корея Юн Тхэ Хо.
Он также заявил, что врачи протестировали на COVID-19 двух человек, близко общавшихся с перебежчиком перед его исчезновением. Их тесты также показали отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что 19 июня 24-летний мужчина пересёк границу в районе острова Канхвадо, который расположен в устье реки Ханган на западном побережье Северной Кореи. Перебежчик смог через водосток под колючей проволокой попасть за охраняемый периметр, вплавь проник на территорию КНДР и прибыл в родной город Кесон.
ИСТОЧНИК KP.RU