2020-07-27T10:31:54+03:00
В мире

В КНДР опровергли информацию о первом заражённом коронавирусом

Ранее заражение COVID-19 заподозрили у незаконно проникшего в Северную Корею перебежчика
Ася КУЗНЕЦОВА
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Слухи о первом случае коронавируса в КНДР опроверглиСлухи о первом случае коронавируса в КНДР опроверглиФото: REUTERS
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Тайно вернувшийся в КНДР перебежчик из Южной Кореи скорее всего не был заражён коронавирусом, поскольку заболевания у него не было выявлено ранее и с заражёнными он не контактировал. Об этом сообщил официальный представитель центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Республики Корея Юн Тхэ Хо.

Он также заявил, что врачи протестировали на COVID-19 двух человек, близко общавшихся с перебежчиком перед его исчезновением. Их тесты также показали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что 19 июня 24-летний мужчина пересёк границу в районе острова Канхвадо, который расположен в устье реки Ханган на западном побережье Северной Кореи. Перебежчик смог через водосток под колючей проволокой попасть за охраняемый периметр, вплавь проник на территорию КНДР и прибыл в родной город Кесон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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