Родченков призвал «полностью» отстранить Россию от Олимпиады

27 Июль 2020 2020-07-27T12:21:48+03:00

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что лишения должно пройти без каких-либо исключений или допуска отдельных атлетов

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В первом с 2019 года интервью экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал «полностью» отстранить Россию от участия в Олимпийках играх в Токио.

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных атлетов ... Мошенничество неописуемых масштабов, оно показывает, что Россия ничему не научилась», — передает его слова «BBC».

Родченков утверждает, что сотрудники, которые якобы «подделывали и подменяли» пробы во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, снова «займутся подделкой документации». По его словам, «это последовательная фальсификация, которой они занимаются день за днем».

Напомним, в начале марта Спортивному арбитражному суду (CAS) рассматривал дело дисквалифицированных российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Международная компания Group-IB, расследующая киберпреступления, заявила, что подписи Родченкова на всех главных доказательствах по делу спортсменок вставлены туда из другого документа. Позже подделку подтвердили эксперты немецкого издания Der Spiegel.

ИСТОЧНИК KP.RU