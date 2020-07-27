27 Июль 2020 2020-07-27T12:23:57+03:00

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Из-за пандемии коронавируса россияне стали реже жениться и разводиться. По данным Росстата, в этом году показатели по заключенным и расторгнутым бракам серьезно сократились.

В январе-мае 2020 года было зарегистрировано 205 560 брачных союзов. Этот на 55 093 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ридус.

Где чаще всего женятся:

Москва - 19029 пар,

Московская область -11 396,

Санкт-Петербург - 10 894,

Краснодарский край - 9000,

Свердловская область - 7273,

Тюменская область – 5892,

Республика Башкортостан - 5429,

Ростовская область – 5364,

Челябинская область - 4917,

Республика Татарстан - 4756.

Эксперты уверены, что показатели по бракам упали из-за запрета на проведение торжественных церемоний. Далеко не все оказались готовы отпраздновать важное событие в режиме онлайн.

Что касается разводов, то за пять месяцев 2020 года их было зафиксировано 174 887 случаев против 249 966 в январе-мае 2019 года.

Где чаще всего разводятся:

Москва -12489,

Московская область - 9544,

Санкт-Петербург - 7497,

Краснодарский край - 7183,

Свердловская область - 5842,

Ростовская область - 5218,

Тюменская область - 4998,

Челябинская область - 4894,

Республика Башкортостан – 4638,

Красноярский край - 4123.

ИСТОЧНИК KP.RU