В Италии рассказали, сколько будет стоить первая вакцина от коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T13:31:36+03:00

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Итальянские ученые сообщили о том, что производство первой вакцины от коронавируса начнется в сентябре этого года. а в свободную продажу препарат поступит уже в январе 2021. Сейчас над вакциной под названием ChAdOx1 совместно работают британские и итальянские специалисты.

- Вакцина ChAdOx1 уже с успехом испытана на тысяче пациентов. Сейчас мы находимся на третьем этапе работы, проводя тесты на 10 тысячах человек. Если все пойдет хорошо, допустимо предположить, что в конце сентября может начаться ее производство в больших объемах, - рассказал руководитель итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо. Его слова приводит газета Libero.

Ожидается, что это будет одна из первых вакцин против коронавируса, созданных в Европе.

Ди Лоренцо предположил, что, скорее всего, первыми вакцину получат граждане из группы риска. Но уже в январе будущего года препарат поступит в свободную продажу. Речь идет сразу о нескольких миллионах доз, которые компания AstraZeneca готовиться производить по всему миру. Предположительно, такая доза будет стоить примерно 2-3 евро.

Согласно предварительным договоренностям, сначала вакцину получат граждане Италии, Голландии, Франции и Германии. При этом глава итальянской компании уверен, что вакцинация будет идти быстрыми темпами, и уже через 12 месяцев мир будет полностью избавлен от вируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792032" frameborder="0"></iframe> Татьяна Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU