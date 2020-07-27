ФСБ опубликовала видео после предотвращения массовой бойни в Москве

27 Июль 2020 2020-07-27T13:48:22+03:00

В связи с боевиками преступника заподозрил его брат

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Сотрудники Федеральной службы безопасности опубликовали видео, на котором показали убитого террориста, планировавшего открыть стрельбу по людям в Москве. На кадрах также показали боеприпасы, найденные в сумке задержанного и короткий комментарий брата преступника.

Он сообщил, что заподозрил связь родственника с террористами две недели назад, а за несколько дней до задержания он пропал. Тогда брат обратился в полицию с заявлением о пропаже человека.

Напомним, сегодня, 27 июля, сотрудники ФСБ задержали подозрительного мужчину в заброшенных гаражах в Химках. При задержании тот открыл стрельбу и был убит встречным огнём.

Силовики нашли у него огнестрельное оружие и гранаты, а при обыске в съёмной квартире обнаружили доказательства подготовки к массовой бойне в людном месте и связи с террористами в Сирии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792834" frameborder="0"></iframe> ФСБ публикует видео после предотвращения массового расстрела людей в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU