2020-07-27T15:40:46+03:00
Туризм

Где в этом году дешевле отдыхать - в Турции или на Юге России, рассказал эксперт

Авиасообщение с Турцией возобновляется с 1 августа
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Вице-президент АТОР рассказал, где в этом году дешевле отдыхать - в Турции или на Юге РоссииВице-президент АТОР рассказал, где в этом году дешевле отдыхать - в Турции или на Юге РоссииФото: Оксана КАЛЬНИНА
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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, где в этом году дешевле отдыхать - в Турции или на российских курортах. По его словам, цены примерно сопоставимы.

- Особенно в сегменте бюджетном (2-3 звезды). Там цены не то, что сопоставимы, а они у нас дешевле. Увы, в августе, в период высокого сезона, те туристы, которые заранее не успели забронировать путешествия, столкнулись с проблемой повышения цен в отелях 5 звезд на российских курортах, - рассказал Горин в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт добавил, что в целом цены на отдых в Турции находятся на уровне прошлого года. Но при этом не стоит забывать, что в последнее время значительно вырос курс евро. Если в январе туристы бронировали свой тур по курсу 69 рублей за евро, то сейчас это уже 83-84 рублей. Фактически на 15% больше.

Более бюджетный отдых, по словам Горина, будет уже ближе к бархатному сезону, то есть в сентябре-октябре. Это уже не высокий сезон, поэтому цены будут значительно ниже. Причем это касается как Турции, так и российских курортов.

Напомним, с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией. Кроме этих государств Россия ведет переговоры еще с 30 странами по возобновлению перелетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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