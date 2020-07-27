2020-07-27T17:00:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у советника Трампа: что известно о состоянии здоровья О'Брайена

Советник Трампа по нацбезопасности О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Роберт О'Брайен. Фото : United States government workРоберт О'Брайен. Фото : United States government work
Изменить размер текста:

Роберт О'Брайен, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заболел коронавирусом. Данную информацию подтвердили в Белом доме, но отметили, что отметили, что у него легкие симптомы коронавируса, и не видят риска заражения американского лидера и вице-президента Макла Пенса.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, О'Брайен заболел после семейного мероприятия. С конца прошлой недели советник Трамп не появляется в своем офисе, но продолжал удаленно исполнять свои рабочие обязанности.

Напомним, ранее коронавирусная инфекция была выявлена у члена ВМС США, служащего в элитном подразделении, приписанном к Белому дому, непосредственно работающего с американским лидером и вице-президентом. После этого сообщения Трамп заявил журналистам, что теперь он будет сдавать тесты на коронавирус COVID-19 каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На территории женского СИЗО Печатники произошел пожар
Белоруссия продлила запрет на полеты с Россией до 7 августа
«В одну реку не входят дважды»: Дмитрий Медведев назвал G7 устаревшим форматом
МИД РФ направил ноты протеста посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
В Минфине предложили поднять минимальную розничную цену на шампанское
Политолог прокомментировала слова министра ФРГ об участии России в G7
Эксперт прокомментировал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр
На израильско-ливанской границе прогремели взрывы
Прощание с олимпийским чемпионом Александром Иваницким состоится 29 июля в манеже ЦСКА
Составлен рейтинг самых популярных фильмов этого лета
В Британии впервые обнаружили коронавирус у кота после заражения хозяина
Коронавирус у советника Трампа: что известно о состоянии здоровья О'Брайена
Какой хлеб портится быстрее, рассказали эксперты
ВОЗ предупредила, что закрытие границ не предотвратит распространение коронавируса
В Евросоюзе сообщили о расширении эпидемии коронавируса
В Минпросвещения определились с форматом обучения после 1 сентября