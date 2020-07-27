Коронавирус у советника Трампа: что известно о состоянии здоровья О'Брайена

27 Июль 2020 2020-07-27T17:00:01+03:00

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Роберт О'Брайен, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заболел коронавирусом. Данную информацию подтвердили в Белом доме, но отметили, что отметили, что у него легкие симптомы коронавируса, и не видят риска заражения американского лидера и вице-президента Макла Пенса.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, О'Брайен заболел после семейного мероприятия. С конца прошлой недели советник Трамп не появляется в своем офисе, но продолжал удаленно исполнять свои рабочие обязанности.

Напомним, ранее коронавирусная инфекция была выявлена у члена ВМС США, служащего в элитном подразделении, приписанном к Белому дому, непосредственно работающего с американским лидером и вице-президентом. После этого сообщения Трамп заявил журналистам, что теперь он будет сдавать тесты на коронавирус COVID-19 каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU