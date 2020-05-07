Коронавирус выявлен у военного из подразделения Белого дома

7 Май 2020 2020-05-07T21:26:52+03:00

После этого тест на COVID-19 сдали Трамп и Пенс

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Коронавирусная инфекция была выявлена у служащего в элитном подразделении, приписанном к Белому дому, члена ВМС США, работающего с американским лидером Дональдом Трампом

Как передает телеканал CNN, глава Белого дома и вице-президент США Майкл Пенс сдали тесты на коронавирус, после того как стало известно о заражении сотрудника. Тесты показал отрицательный результат.

«Недавно мы были проинформированы медицинским подразделением Белого дома о том, что член ВС США, рзаработающий в кампусе Белого дома, ажен коронавирусом. Президент и вице-президент после этого сдали тесты на вирус, которые дали отрицательный результат. Состояние здоровья обоих великолепное», - отмечается в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Напомним, ранее американский лидер пообещал журналистам регулярно вместе сдавать тесты на коронавирус и делать это с Майком Пенсом, который возглавляет усилия администрации по борьбе с распространением COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU