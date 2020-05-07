2020-05-07T21:26:52+03:00
В мире

Коронавирус выявлен у военного из подразделения Белого дома

После этого тест на COVID-19 сдали Трамп и Пенс
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Коронавирус выявлен у военного из подразделения Белого домаКоронавирус выявлен у военного из подразделения Белого домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Коронавирусная инфекция была выявлена у служащего в элитном подразделении, приписанном к Белому дому, члена ВМС США, работающего с американским лидером Дональдом Трампом

Как передает телеканал CNN, глава Белого дома и вице-президент США Майкл Пенс сдали тесты на коронавирус, после того как стало известно о заражении сотрудника. Тесты показал отрицательный результат.

«Недавно мы были проинформированы медицинским подразделением Белого дома о том, что член ВС США, рзаработающий в кампусе Белого дома, ажен коронавирусом. Президент и вице-президент после этого сдали тесты на вирус, которые дали отрицательный результат. Состояние здоровья обоих великолепное», - отмечается в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Напомним, ранее американский лидер пообещал журналистам регулярно вместе сдавать тесты на коронавирус и делать это с Майком Пенсом, который возглавляет усилия администрации по борьбе с распространением COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппараты ИВЛ
В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом
Коронавирус выявлен у военного из подразделения Белого дома
Собянин заявил о необходимости ужесточать требования для передвижения по городу
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия
В российской армии выявлено более 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Минздраве спрогнозировали сроки «активного распространения» коронавируса в России
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Данчиков рассказал о штрафах за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий
Глава Минздрава назвал позитивным сценарий развития пандемии в России
Самоизоляция сводит с ума: математик около двух недель пролежал в обнимку с трупом матери
Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море
Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире
Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июня
К юбилейному Дню радио в Самаре установили старинный репродуктор
Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания
День Победы: как о нём писали 75 лет назад
Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки
Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы