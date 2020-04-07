Трамп решил регулярно сдавать тесты на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T03:21:52+03:00

По словам главы Белого дома, он будет тестироваться вместе с вице-президентом США

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Президент США Дональд Трамп пообещал журналистам регулярно сдавать тесты на коронавирус COVID-19, причем тестироваться он будет вместе с вице-президентом Майком Пенсом, возглавляющим усилия вашингтонской администрации по борьбе с распространением этого заболевания в стране.

«Думаю, что мы сделаем, вероятно, достаточно много тестов, это не самая худшая идея», - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

При этом он подчеркнул, что система тестирования в Соединенных Штатах «сейчас очень быстрая и легкая», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп объявил, что с начала объявленной ВОЗ пандемии тесты на коронавирус COVID-19 прошли уже примерно 1,7 миллиона американцев.

Между тем, на сегодняшний день число случаев заражения в Штатах превысило 366 тысяч, из-за коронавируса в стране скончались 10859 человек, выздоровели 19,5 тысячи больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU