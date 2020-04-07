Трамп решил регулярно сдавать тесты на коронавирус
Президент США Дональд Трамп пообещал журналистам регулярно сдавать тесты на коронавирус COVID-19, причем тестироваться он будет вместе с вице-президентом Майком Пенсом, возглавляющим усилия вашингтонской администрации по борьбе с распространением этого заболевания в стране.
«Думаю, что мы сделаем, вероятно, достаточно много тестов, это не самая худшая идея», - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.
При этом он подчеркнул, что система тестирования в Соединенных Штатах «сейчас очень быстрая и легкая», передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп объявил, что с начала объявленной ВОЗ пандемии тесты на коронавирус COVID-19 прошли уже примерно 1,7 миллиона американцев.
Между тем, на сегодняшний день число случаев заражения в Штатах превысило 366 тысяч, из-за коронавируса в стране скончались 10859 человек, выздоровели 19,5 тысячи больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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