2020-04-07T03:21:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп решил регулярно сдавать тесты на коронавирус

По словам главы Белого дома, он будет тестироваться вместе с вице-президентом США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-президент США Майкл Пенс и глава Белого дома Дональд ТрампВице-президент США Майкл Пенс и глава Белого дома Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пообещал журналистам регулярно сдавать тесты на коронавирус COVID-19, причем тестироваться он будет вместе с вице-президентом Майком Пенсом, возглавляющим усилия вашингтонской администрации по борьбе с распространением этого заболевания в стране.

«Думаю, что мы сделаем, вероятно, достаточно много тестов, это не самая худшая идея», - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

При этом он подчеркнул, что система тестирования в Соединенных Штатах «сейчас очень быстрая и легкая», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп объявил, что с начала объявленной ВОЗ пандемии тесты на коронавирус COVID-19 прошли уже примерно 1,7 миллиона американцев.

Между тем, на сегодняшний день число случаев заражения в Штатах превысило 366 тысяч, из-за коронавируса в стране скончались 10859 человек, выздоровели 19,5 тысячи больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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