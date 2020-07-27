Эксперт прокомментировал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

27 Июль 2020 2020-07-27T16:29:42+03:00

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В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр. Это касается сервисов, которые не имеют аккредитации Российского союза автостраховщиков. За участие в подобном незаконном бизнесе мошенникам теперь грозит 300 тысяч рублей штрафа или арест с обязательными работами до 480 часов.

Координатор движения общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов отнесся к такому нововведению с некоторым недопониманием. По его словам, в России фактически нет нелегальных сервисов, которые делают техосмотр. Все они обязаны передавать информацию об автомобиле в базу данных ЕАИС, а без аккредитации это делать невозможно. Другое дело, что есть мошенники, которые продают документы без внесения их базу.

Шкуматов предложил решить эту проблему кардинально и вовсе отменить техосмотр или сделать его добровольным.

- Он вообще не имеет смысла никакого, его для частных легковых автомобилей давно надо отменить. Можно просто сделать его добровольным: хочешь - проходи, не хочешь - не проходи, если прошел, вот тебе скидка на ОСАГО, - рассказал Шкуматов в эфире радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU