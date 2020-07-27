2020-07-27T16:29:42+03:00
Авто

Эксперт прокомментировал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Петр Шкуматов предложил вовсе отменить ТО
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эксперт оценил введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотрЭксперт оценил введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотрФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр. Это касается сервисов, которые не имеют аккредитации Российского союза автостраховщиков. За участие в подобном незаконном бизнесе мошенникам теперь грозит 300 тысяч рублей штрафа или арест с обязательными работами до 480 часов.

Координатор движения общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов отнесся к такому нововведению с некоторым недопониманием. По его словам, в России фактически нет нелегальных сервисов, которые делают техосмотр. Все они обязаны передавать информацию об автомобиле в базу данных ЕАИС, а без аккредитации это делать невозможно. Другое дело, что есть мошенники, которые продают документы без внесения их базу.

Шкуматов предложил решить эту проблему кардинально и вовсе отменить техосмотр или сделать его добровольным.

- Он вообще не имеет смысла никакого, его для частных легковых автомобилей давно надо отменить. Можно просто сделать его добровольным: хочешь - проходи, не хочешь - не проходи, если прошел, вот тебе скидка на ОСАГО, - рассказал Шкуматов в эфире радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чем больше запрещают, тем интереснее: депутат прокомментировал скандал с сериалом "Чики"
На территории женского СИЗО Печатники произошел пожар
Белоруссия продлила запрет на полеты с Россией до 7 августа
«В одну реку не входят дважды»: Дмитрий Медведев назвал G7 устаревшим форматом
МИД РФ направил ноты протеста посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
В Минфине предложили поднять минимальную розничную цену на шампанское
Политолог прокомментировала слова министра ФРГ об участии России в G7
Эксперт прокомментировал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр
На израильско-ливанской границе прогремели взрывы
Прощание с олимпийским чемпионом Александром Иваницким состоится 29 июля в манеже ЦСКА
Составлен рейтинг самых популярных фильмов этого лета
В Британии впервые обнаружили коронавирус у кота после заражения хозяина
Коронавирус у советника Трампа: что известно о состоянии здоровья О'Брайена
Какой хлеб портится быстрее, рассказали эксперты
ВОЗ предупредила, что закрытие границ не предотвратит распространение коронавируса
В Евросоюзе сообщили о расширении эпидемии коронавируса
В Минпросвещения определились с форматом обучения после 1 сентября