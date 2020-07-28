Актер Райан Рейнольдс объявил награду в 5 000 долларов за плюшевого медведя
Канадский актер и продюсер Райан Рейнольдс предложил вознаграждение в $5,000 за плюшевого медведя, о пропаже которого объявила Мара Сориано из Канады.
В воскресенье в Твиттере девушка под ником Deborah Goble опубликовала пост, в котором рассказала трогательную и печалью историю.
Владелица игрушки подчеркивает, что медведь был необыкновенным и дорогим подарком от мамы, которая умерла в прошлом году.
«Я люблю тебя, я горжусь тобой, я всегда буду рядом с тобой», - произносил он голосом мамы девушки.
«Если вы увидите этого пропавшего медведя в районе Вест-Энда, пожалуйста, напишите мне на почту. Медведь был в рюкзаке Herschel. В итоге был украден вместе с iPad», - говорится в объявлении.
Райан Рейнольдс прочитав пост, опубликовал объявление и на своей странице.
«Думаю, нам всем нужно, чтобы этот медведь вернулся домой», — написал актёр в своем социальном аккаунте предложив за находку не малую сумму.
К Рейнольдсу присоединились и другие звезды - режиссер Тайка Вайтити и актёр Зак Брафф.
Награда $5,000 объявлена за возвращение медведя его владелице. Фото:@VancityReynolds
ИСТОЧНИК KP.RU