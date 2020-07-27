2020-07-27T18:26:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ухане уничтожили доказательства вспышки коронавируса, считает китайский врач

По словам профессора, реакция на клинические исследования была медленной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Ухане уничтожили доказательства вспышки коронавируса, считает китайский врачВ Ухане уничтожили доказательства вспышки коронавируса, считает китайский врачФото: REUTERS
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Власти китайского Уханя уничижили все вещественные доказательства вспышки коронавирусной инфекции в городе и скрыли ее масштабы. Такое мнение высказал врач Юэн Квок-Юнг, который диагностировал первые случаи заболевания в Китае и входил в составе группы, помогавшей вести расследование о возникновении СOVID-19.

По его словам, когда группа посетил продуктовый рынок «Хуанань», который считается источником вспышки коронавируса, на месте уже нельзя было обнаружить никаких доказательств. «Когда мы пришли, там, конечно, не на что было смотреть, потому что рынок уже был чист», - заявил профессор, отметив также медленную реакцию на клинические исследования.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп придумал новое название для коронавирусной инфекции. Он предложил назвать коронавирус «Ухань». По мнению американского лидера, Китай должен нести ответственность за начало пандемии COVID-19, ведь до нее «все было хорошо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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