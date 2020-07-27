В США начались самые масштабные клинические испытания вакцины от коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T18:39:27+03:00

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В понедельник, 27 июля, американская биотехнологическая компания Moderna приступила третьеему, финальному этапу наиболее масштабных в мире испытаний вакцины против коронавируса, в котором примут участие около 30 тысяч добровольцев.

«Moderna … объявила о том, что в рамках фазы 3 исследований кандидата на вакцину (mRNA-1273) против COVID-19 началось введение доз участникам», - говорится в пресс-релизе компании.

Каждый доброволец получит дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 миллиграмма, некоторые будут привиты препаратом-плацебо. Однако участники испытаний не будут знать, получили ли они реальную вакцину или плацебо.

После введения двух доз ученые будут следить за тем, какая группа добровольцев наиболее подвержена заболеванию, особое внимание будут уделять жителям тех районов, где коронавирус продолжает бесконтрольно распространяться.

Напомним, в США наиболее тяжёлая ситуация с распространением коронавируса. Штаты остаются лидером по числу инфицированных и умерших. В стране, где зарегистрировали уже более 4,3 миллиона заразившихся и почти 150 тысяч летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU