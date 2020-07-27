Инфекционист оценил риски детей заразиться коронавирусом в школе

27 Июль 2020 2020-07-27T18:58:59+03:00

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Чем ближе начало учебного сезона, тем активнее обсуждается открытие школ. Насколько это безопасно или рискованно с точки зрения заражения коронавирусом — как для самих учеников, так и для членов их семей, по просьбе kp.ru оценил главный врач медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.

С одной стороны, среди выявленных случаев коронавируса во всем мире и у нас в стране доля детей намного меньше, чем взрослых. В разных странах этот показатель составляет от 1,7 до 7% среди всех случаев инфицирования, отмечает врач. При этом итоги многих исследований однозначно говорят о том, что дети в подавляющем большинстве ситуаций переносят COVID-19 в легкой форме или бессимптомно.

Но даже при легкой форме дети остаются источником коронавирусной инфекции, подчеркивает доктор Тимаков. В то же время наблюдения показывают, что, судя по всему, у них «степень заразности» ниже, чем у взрослых. Опросы заболевших подтверждают, что в большинстве известных случаев именно дети заражались от взрослых, а не наоборот. Происходило это, как правило, при длительных тесных контактах, в семейном кругу, рассказал инфекционист.

В школах при соблюдении необходимой дистанции и мер дезинфекции риск заражения учеников будет минимальным, считает эксперт. Важно рассаживать ребят в соответствии с санитарными нормами, своевременно дезинфицировать воздух, обеспечить санитайзерами. Такие условия позволят избежать всплеска заболеваемости. Другое дело, насколько реально выполнить все эти требования в условиях нехватки мест в российских школах.

Если же нормы не будут соблюдаться и, например, ребенок будет сидеть за одной партой с больным дольше 20 — 30 минут, то риск заражения, безусловно, повышается, предупреждает врач.

КСТАТИ

Чем младше ребенок, тем меньше он подвержен заражению коронавирусом. И сам менее активно выделяет SARS-CoV-2, меньше угрожая заразить окружающих, отметил Евгений Тимаков. Это подтверждают некоторые зарубежные исследования. Так, в Нидерландах в официальных рекомендациях Национального института общественного здравоохранения говорится, что школьникам младше 12 лет даже нет острой необходимости всегда соблюдать дистанцию в полтора метра. Однако врачи напоминают, что коронавирус преподносит все новые сюрпризы, поэтому лучше не игнорировать социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU