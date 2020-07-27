2020-07-27T19:43:38+03:00
Общество

Россиян предупредили об "опасном" солнце в ближайшие дни

Синоптики советуют людям поменьше находиться на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Россиян предупредили об "опасном" солнце в ближайшие дниРоссиян предупредили об "опасном" солнце в ближайшие дниФото: Иван ВИСЛОВ
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В ближайшие три дня в нескольких регионах России ожидается опасное ультрафиолетовое излучение. Метеорологи советуют в эти дни поменьше находиться на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи.

- Есть условная шкала, если по условной шкале достигается оценка 7 и более, то это уже опасно. Так вот, на юге Центрального федерального округа, в центральных черноземных областях, в Краснодарском крае и особенно на юге Краснодарского края и Северокавказского федерального округа, в республиках Северного Кавказа, в Сочи, в Адыгее ультрафиолетовый индекс будет достигать 8, и даже 9, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам специалиста, такое излучение очень опасно, потому что поражения кожи при нем возникают крайне быстро.

Ранее Вильфанд заявил, что ближайшая неделя обещает быть аномально жаркой. 29 июля будет около 28-29 градусов, а в некоторых регионах Подмосковья – до плюс 30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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