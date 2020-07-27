2020-07-27T21:02:56+03:00
Общество

В России вырос спрос на "золотые паспорта" на фоне пандемии коронавируса

Спрос россиян на вид на жительство за границей вырос на 20 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эксперты говорят о повышенном интересе россиян к иностранному гржданствуЭксперты говорят о повышенном интересе россиян к иностранному гржданствуФото: REUTERS
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Россияне стали больше интересоваться "золотыми паспортами". Так называют иностранное гражданство в странах ЕС. На Кипре, например, действовала программа "Гражданство в обмен на инвестиции", крупные бизнесмены, которые открывают бизнес в стране и становятся налогоплательщиками, могут претендовать на паспорт гражданина Кипра. Правда, вышел скандал, когда власти страны решили лишили "золотых паспортов" некоторых людей их получивших.

Forbes со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank сообщает, что спрос на иностранное гражданство среди россиян вырос на 20 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

- Knight Frank фиксирует высокий спрос со стороны россиян на ВНЖ в Евросоюзе, самая популярная страна в регионе — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта,- сообщают аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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