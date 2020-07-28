Экипаж МКС возобновил поиск источника бензола

28 Июль 2020 2020-07-28T02:23:30+03:00

Космический грузовик «Прогресс» доставил на станцию необходимое для этого оборудование

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Экипаж Международной космической станции (МКС) возобновил поиск возможного источника токсичного бензола, повышенная концентрация которого была выявлена еще в мае, сообщает NASA.

Агентство отмечает, что прибывший на орбитальную станцию 23 июля грузовой корабль «Прогресс МС-15» доставил космонавтам два американских газоанализатора Drager и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола.

«Экипаж провел замеры содержания бензола в модулях Destiny и «Звезда» с использованием обоих газоанализаторов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бензол в воздухе на борту МКС был зафиксирован в апреле, а в мае стало известно, что концентрация этого токсичного и канцерогенного вещества со специфическим запахом повысилась. Однако, как заверили в «Роскосмосе», угрозы здоровью экипажа космической станции нет.

ИСТОЧНИК KP.RU