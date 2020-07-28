28 Июль 2020 2020-07-28T07:01:06+03:00

Две девушки скончались из-за удара молнии, еще три попали в больницу Фото: REUTERS

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В Мехико из-за удара молнии погибли две футболистки, еще три пострадали, сообщает издание Universal.

В районе Тлауак на юго-востоке мексиканской столицы 27 июля проходил матч женской футбольной лиги, в разгар игры началась сильная гроза, и встречу пришлось прервать. Спортсменки побежали под навес, а пять девушек вернулись на футбольное поле, чтобы забрать мяч, в этот момент ударила молния.

ИСТОЧНИК KP.RU