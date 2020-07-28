Последние новости на утро 28 июля 2020: В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий

28 Июль 2020 2020-07-28T07:59:08+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 28 июля 2020 года

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Последние новости на утро 28 июля 2020 года. В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года. Как пояснили в ведомстве, размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, а потом их повышение будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о правилах поездок россиян за границу в 2020 году. Напомним, международное сообщение возобновляют с августа. Пока только с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией. В России вводят обязательное требование для всех въезжающих – справка об отсутствии коронавируса. Но и принимающая россиян сторона тоже готова впустить иностранцев в страну с соблюдением определенных правил.

NASA сообщило об очередном приближающемся к нашей планете астероиде. На этот раз речь идет о небесном теле диаметром от 84 до 190 метров. По подсчетам американских астрономов, космический объект максимально сблизится с Землей 5 августа в 19:35 по московскому времени. В этот день и час астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 миллиона километров со скоростью 13,4 километра в секунду.

Тем временем в Бразилии обнаружили новый штамм «свиного гриппа» с высоким риском развития пандемии. Этот вариант вируса отличается высокой заразностью, он легче передается и пока не ясно, насколько смертелен.

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ИСТОЧНИК KP.RU