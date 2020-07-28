В России появился новый способ мошенничества с криптовалютой

28 Июль 2020 2020-07-28T10:17:16+03:00

Злоумышленники предлагают взять оборудование для майнинга и крадут данные карт при оплате аренды

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В России обнаружили новый способ мошенничества. Пользователям предлагают взять в аренду оборудование для майнинга криптовалюты, работа с которым принесёт большой заработок. Когда клиент оплачивает аренду и комиссию, данные его банковской карты крадут.

Пользователю обещают заработок в 20 тысяч рублей при 400 рублях оплаты за часовую аренду мощностей для майнинга.

- В дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт, - пояснил заявил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Эксперт рекомендовал проверять наличие на подобных сайтах ссылки на главный сайт в том же домене, политику конфиденциальности и пользовательское соглашение, сообщает "Коммерсантъ".

ИСТОЧНИК KP.RU